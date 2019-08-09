Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.08.2019 08:25

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы - адвокат

В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

По его словам Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, АДВОКАТ, ИЗОЛЯТОР


Похожие новости


МВД Киргизии официально сообщило о задержании Атамбаева "по принудительному приводу" Атамбаев задержан Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 79 человек - Минздрав Атамбаев летит в Москву, ареста по возвращении в Киргизию не боится МВД Киргизии опровергает информацию о готовящемся "силовом захвате" экс-президента Атамбаева Атамбаев обратился в Верховный суд Киргизии с заявлением о незаконности лишения его статуса экс-президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]