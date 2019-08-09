Правительство Норвегии пытается возобновить диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы - дипломат-посредник

Правительство Норвегии остается в контакте с правительством и оппозицией Венесуэлы с целью продолжения диалога между сторонами по вопросам урегулирования ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Нюландер, выступающий посредником на переговорах.
"Мы контактируем с ними по вопросам следующего раунда переговоров. Посреднические усилия продолжаются в соответствии с принципом, которого стороны хотели бы придерживаться, существуют реальные перспективы переговорного решения", - говорится в распространенном им заявлении.
Накануне делегация правительства Венесуэлы отказалась от участия в переговорах с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
"Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не будет присутствовать на прерванных диалоговых совещаниях в четверг, 8 августа, и в пятницу, 9 августа, на Барбадосе", - написал Родригес в своем твиттере.
Причиной отказа от продолжения переговоров власти Венесуэлы назвали санкции и политику давления со стороны США.
Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.
Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров.
Власти Венесуэлы пока никак не комментировали заявление Нюландера, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отказ правительства от продолжения переговорного процесса "свидетельствует о его недобросовестности и несерьезности".
"Если механизм Осло сможет обеспечить реальное урегулирование нынешнего кризиса, мы его принимаем. Если нет, то мы добьемся необходимых изменений с помощью других механизмов", - сказал оппозиционер.
Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным президентом Венесуэлы.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Нефть слабо дешевеет после скачка днем ранее, цена Brent - ниже $57,3 за баррель
Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю
Uzbekistan Airways продает 18 самолетов в целях унификации парка
Сдержать изменения климата поможет сбалансированная растительная диета, утверждают в ООН
Граждане США подали иск к Apple из-за записи Siri частных разговоров
Несколько человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору