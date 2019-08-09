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Дальнее зарубежье 09.08.2019 09:12

Глава центра по борьбе с терроризмом Магуир станет и.о. директора Нацразведки - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки США займет глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуир.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального антитеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Твиттере.

"Я не сомневаюсь, что он сделает большую работу!" - добавил Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЦРАЗВЕДКА, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]