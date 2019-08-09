Спикер Палаты представителей США просит Трампа вернуть Сенат с каникул для принятия закона о контроле за оружием

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отправила письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на лидера сенатского большинства Митча Макконнелла и созвать верхнюю палату Конгресса для рассмотрения закона о проверке биографических данных при покупке оружия.
"Господин президент, у нас есть возможность работать в двухпартийном порядке, чтобы рассмотреть законопроект о проверке на предмет предотвращения насилия с оружием. Однако лидер Митч Макконнелл (...) является препятствием для принятия каких-либо действий", - написала Пелоси президенту.
В своем послании она ссылается на "глубокую печаль и большую срочность", вызванную недавними массовыми расстрелами в стране.
"Этот экстраординарный момент в нашей истории требует от всех нас принятия экстраординарных мер для спасения жизней", - написала она Трампу.
Письмо Пелоси президенту США пришло на следующий день после того, как более 200 демократов Палаты представителей обратились к Макконнеллу с аналогичным обращением.
Макконнелл со своей стороны отвергает призывы вернуться в Вашингтон во время долгого августовского перерыва. В интервью с WHAS в четверг он предположил, что демократы просто пытаются использовать трагедии для политической выгоды.
"Если бы мы это сделали, у нас просто были бы люди, набирающие очки, и ничего не произошло бы", - сказал он.
Однако отметил, что теперь в отличие от прошлого открыт для рассмотрения идеи расширения проверок.
Законопроект о проверке биографических данных демократов, который был принят Палатой представителй в феврале, расширил бы проверки биографических данных у всех покупателей оружия в США, а также регулировал бы перепродажу оружия.
В минувшие выходные 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).
Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.
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