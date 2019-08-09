Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9056 RUR   0.0261 GBR   2.0671 TRY   0.3101

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.09 -2.54 Brent 56.23 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2019 09:25

Спикер Палаты представителей США просит Трампа вернуть Сенат с каникул для принятия закона о контроле за оружием

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отправила письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на лидера сенатского большинства Митча Макконнелла и созвать верхнюю палату Конгресса для рассмотрения закона о проверке биографических данных при покупке оружия.

"Господин президент, у нас есть возможность работать в двухпартийном порядке, чтобы рассмотреть законопроект о проверке на предмет предотвращения насилия с оружием. Однако лидер Митч Макконнелл (...) является препятствием для принятия каких-либо действий", - написала Пелоси президенту.

В своем послании она ссылается на "глубокую печаль и большую срочность", вызванную недавними массовыми расстрелами в стране.

"Этот экстраординарный момент в нашей истории требует от всех нас принятия экстраординарных мер для спасения жизней", - написала она Трампу.

Письмо Пелоси президенту США пришло на следующий день после того, как более 200 демократов Палаты представителей обратились к Макконнеллу с аналогичным обращением.

Макконнелл со своей стороны отвергает призывы вернуться в Вашингтон во время долгого августовского перерыва. В интервью с WHAS в четверг он предположил, что демократы просто пытаются использовать трагедии для политической выгоды.

"Если бы мы это сделали, у нас просто были бы люди, набирающие очки, и ничего не произошло бы", - сказал он.

Однако отметил, что теперь в отличие от прошлого открыт для рассмотрения идеи расширения проверок.

Законопроект о проверке биографических данных демократов, который был принят Палатой представителй в феврале, расширил бы проверки биографических данных у всех покупателей оружия в США, а также регулировал бы перепродажу оружия.

В минувшие выходные 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).

Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕЛОСИ, ТРАМП, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики Трамп обещает найти альтернативу выступлению в Конгрессе 29 января

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]