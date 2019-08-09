Трамп: Первый замглавы Нацразведки США покинет пост вместе с директором службы 15 августа

Заместитель директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон покинет пост 15 августа, сообщил Дональд Трамп в своём твиттере.
"Сью объявила, что оставит должность 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса", - заявил Трамп.
Президент США добавил, что имя нового директора Национальной разведки США будет названо вскоре.
"Сью Гордон - отличный профессионал с долгой, выдающейся карьерой. Я работал со Сью последние пару лет и проникся к ней большим уважением", - добавил Трамп.
Ранее на должность директора Нацразведки США претендовал конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, но он решил снять с рассмотрения свою кандидатуру.
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