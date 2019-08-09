Конгрессмены считают уход директора Нацразведки США и его заместителя потерей для разведывательного сообщества

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что отставки двух высших должностных лиц Нацразведки США являются "сокрушительным поражением" для разведывательного сообщества.

"Отставки Дэна Коутса и Сью Гордон представляют собой сокрушительное поражение для разведывательного сообщества... ", - отметил Шифф.

"Эти потери лидеров в сочетании с президентом, решившим отсеять всех, кто может посметь не согласиться с ним, представляют собой один из самых сложных моментов для разведывательного сообщества", - добавил он.

По его мнению, Конгресс должен будет обеспечить, чтобы "разведывательное сообщество продолжало предоставлять независимый анализ и суждения политикам и всегда говорило правду власти".

Заместитель председателя комитета по разведке Сената США Марк Уорнер также назвал уход Гордон "реальной потерей" для разведывательного сообщества США.

"Более чем за 30 лет службы нашей нации Сью Гордон продемонстрировала себя патриотом и непревзойденным профессионалом, в конечном итоге став самой высокопоставленной женщиной, когда-либо служившей в офисе директора Национальной разведки", - заявил Уорнер.

Он также обвинил Трампа в уходе Коутса и Гордон.

"Отправляя в отставку двух преданных государственных служащих за несколько недель, президент еще раз показал, что для него приоритетом является его политическое эго, даже если это происходит за счет нашей национальной безопасности", - добавил Уорнер.

Ранее президент США сообщил, что заместитель директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон покинет пост 15 августа.

В этот же день уйдет в отставку директор Нацразведки Дэн Коутс.

После этого Трамп объявил, что место и.о. главы Нацразведки займет глава Национального антитеррористического центра Джозеф Магуир.