Движение транспорта ограничат в Москве из-за празднования Курбан-байрама

Несколько столичных улиц будет перекрыты в воскресенье, 11 августа, в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщил в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С полуночи до 11:00 воскресенья водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца), говорится в сообщении.

В то же время закрывается улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекрывается от проспекта Мира до улицы Гиляровского.

С 10:00 до окончания праздника на всех этих участках улично-дорожной сети нельзя будет припарковаться.

С 04:00 до 11:00 полностью перекрывается Большая Татарская улица и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковка в этом районе также будет запрещена.

Улица Минская от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта перекрывается в воскресенье с 01:00 до окончания мероприятия.

Улица Хачатуряна будет закрыта от Каргапольской до улицы Санникова с 05:00 до 10:00, информирует ЦОДД.