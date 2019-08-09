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СНГ 09.08.2019 09:55

Движение транспорта ограничат в Москве из-за празднования Курбан-байрама

Несколько столичных улиц будет перекрыты в воскресенье, 11 августа, в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщил в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С полуночи до 11:00 воскресенья водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца), говорится в сообщении.

В то же время закрывается улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекрывается от проспекта Мира до улицы Гиляровского.

С 10:00 до окончания праздника на всех этих участках улично-дорожной сети нельзя будет припарковаться.

С 04:00 до 11:00 полностью перекрывается Большая Татарская улица и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковка в этом районе также будет запрещена.

Улица Минская от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта перекрывается в воскресенье с 01:00 до окончания мероприятия.

Улица Хачатуряна будет закрыта от Каргапольской до улицы Санникова с 05:00 до 10:00, информирует ЦОДД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КУРБАН/БАЙРАМ, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]