Движение транспорта ограничат в Москве из-за празднования Курбан-байрама

Несколько столичных улиц будет перекрыты в воскресенье, 11 августа, в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщил в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
С полуночи до 11:00 воскресенья водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца), говорится в сообщении.
В то же время закрывается улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекрывается от проспекта Мира до улицы Гиляровского.
С 10:00 до окончания праздника на всех этих участках улично-дорожной сети нельзя будет припарковаться.
С 04:00 до 11:00 полностью перекрывается Большая Татарская улица и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковка в этом районе также будет запрещена.
Улица Минская от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта перекрывается в воскресенье с 01:00 до окончания мероприятия.
Улица Хачатуряна будет закрыта от Каргапольской до улицы Санникова с 05:00 до 10:00, информирует ЦОДД.
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