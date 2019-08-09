Посольство Украины в США сообщает о запуске совместного проекта Киева и Вашингтона в области ядерной науки

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии, сообщает в пятницу пресс-служба посольства Украины в США.
"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украино-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в фейсбуке.
"Посол Украины в США Валерий Чалый Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.
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