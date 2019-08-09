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СНГ 09.08.2019 10:08

Посольство Украины в США сообщает о запуске совместного проекта Киева и Вашингтона в области ядерной науки

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии, сообщает в пятницу пресс-служба посольства Украины в США.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украино-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в фейсбуке.

"Посол Украины в США Валерий Чалый Валерий Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

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Тэги: УКРАИНА, США, ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]