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Макроэкономика 09.08.2019 09:16

Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 августа ЦБА определил 1,9032 манат/1EUR (8 августа - 1,9056 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 августа сохранил 0,0261 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]