Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 августа ЦБА определил 1,9032 манат/1EUR (8 августа - 1,9056 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 августа сохранил 0,0261 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков