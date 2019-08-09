Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 августа ЦБА определил 1,9032 манат/1EUR (8 августа - 1,9056 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 августа сохранил 0,0261 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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