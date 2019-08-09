Нефть слабо дешевеет после скачка днем ранее, цена Brent - ниже $57,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются после достаточно существенного подъема днем ранее.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксировано снижение котировок. С прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $57,27 за баррель. В четверг их цена поднялась на $1,15 (на 2,05%), составив на закрытие $57,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,07 (на 0,13%) - до $52,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $1,45 (на 2,84%) и завершила день на отметке $52,54 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

"Вполне понятно, что они начнут вмешиваться в цены на этих уровнях - Brent в районе $55 за баррель для них не годится, - полагает глава отдела исследований Marex Spectron Георги Славов, которого цитирует Dow Jones. - Я более чем ожидаю, что они будут агрессивно вмешиваться, но будут ли они делать это формально, требуя экстренного заседания ОПЕК, или просто с помощью заявлений - это вопрос".

"Нефтяной рынок продолжает находить утешение в том, что Саудовская Аравия и, следовательно, остальные члены ОПЕК, предпочтут оказывать поддержку ценам, а не сохранять свою долю на мировом рынке", - говорится в обзоре VM Markets.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизилась на 1% - до 419,4 юаня за баррель.