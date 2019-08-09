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Дальнее зарубежье 09.08.2019 10:36

США будут стремиться к дипломатическому решению северокорейской проблемы, но санкции против КНДР остаются в силе - шеф Пентагона

США будут добиваться решения проблемы Корейского полуострова и денуклеаризации Северной Кореи дипломатическими средствами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.

США "полны решимости выполнять резолюции Совета Безопасности ООН (о санкциях - ИФ) до тех пор, пока Север не приступит к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", сказал Эспер на встрече с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду.

"Как четко дал понять президент Трамп, США готовы дипломатически взаимодействовать с Северной Кореей, чтобы добиться прогресса по всем обязательствам, зафиксированным в совместном заявлении (на саммите США-КНДР - ИФ) в Сингапуре для достижения этих целей", - сказал он.

Он подтвердил, что до денуклеаризации КНДР санкции против нее будут оставаться в силе.

Американский министр отметил, что оба союзника готовы "защищать себя и одновременно создавать условия для дипломатии".

Ранее он пояснил, что Вашингтон избегает слишком жесткой реакции на ракетные пуски Северной Кореи, чтобы не воспрепятствовать дипломатическим усилиям.

Эспер находится с визитом в Сеуле в рамках первого после назначения на пост главы Пентагона зарубежного турне.

Чон Ген Ду, в свою очередь, заявил, что нынешняя встреча имеет особое значение "в этот очень острый с точки зрения ситуации в области безопасности на полуострове и вокруг него момент".

Он упомянул о запусках баллистических ракет Северной Кореей, ограничениях экспорта в Южную Корею, введенных Японией, а также "нарушении российским военным самолетом корейского воздушного пространства" в прошлом месяце.

"Я надеюсь, что южнокорейские и американские военные власти продолжат тесно сотрудничать для преодоления этих трудностей, сохраняя при этом сильную объединенную оборонную позицию", - сказал южнокорейский министр.

Наблюдатели внимательно отслеживают, будет ли подниматься в ходе визита Эспера в Сеул вопрос участия Южной Кореи в формируемой США международной коалиции по охране коммерческих судов в Ормузском проливе в условиях проводимой Ираном политики.

Кроме того, всеобщее внимание привлекает вопрос о возможных предложениях США, касающихся размещения на территории Южной Кореи американских ракет средней дальности после выхода Вашингтона из ДРСМД. О намерениях разместить ракеты в странах Индо-Тихоокеанского региона Вашингтон объявлял ранее.

Наблюдатели считают, что Эспер будет обсуждать с южнокорейским руководством и вопрос об увеличении финансирования пребывания в Южной Корее американского воинского контингента. Основанием для таких ожиданий стало прозвучавшее в среду заявление Трампа, который сказал, что Южная Корея "очень богатая нация, которая чувствует себя обязанной внести вклад в дело военной обороны", которую обеспечивают Соединенные Штаты.

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Тэги: США, КНДР, ДИПЛОМАТИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]