На улицы Бишкека ночью вышли около 1,5 тыс. человек, более 40 человек задержаны в ходе беспорядков - МВД

Более 40 человек были задержаны во время беспорядков в центре Бишкека в минувшую ночь, на улицы киргизской столицы вышли около 1,5 тыс. человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД киргизской столицы.

"За прошедшую ночь на территории Бишкека задержаны более 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам", - заявил представитель ГУВД.

По его словам в ночь на пятницу на улицы Бишкека вышли около 1,5 тысяч "агрессивно настроенных лиц в масках и с палками в руках", которые намеревались дестабилизировать ситуацию в киргизской столице.

"Митингующие намеревались несколько раз проникнуть в здание парламента Киргизии, в торговые центры и супермаркеты. Помимо этого, неустановленные лица, нарушая общественный порядок, перекрывали дороги, преследовали журналистов новостных изданий, освещавших события в городе", - сказал собеседник агентства.

Личный состав ГУВД Бишкека продолжает нести службу в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ситуация в Киргизии была дестабилизирована 7 августа, когда в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. В итоге ранения и травмы получили 79 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонниками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

Столкновения продолжились в четверг в результате новой попытки спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали около 100 человек.

Вместе с тем в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона сторонников Атамбаева, прибывших на центральную площадь Бишкека. Около 1 тыс. митингующих были вытеснены из центра киргизской столицы сотрудниками МВД с использованием свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

Утром в четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.