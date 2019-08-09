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СНГ 09.08.2019 11:03

Белоруссия запретила ввоз скота из трех российских регионов из-за болезней

Белоруссия вводит с 9 августа временные ограничения на ввоз свиней из Приморского края, крупного рогатого скота из Омской области, а также коз и овец из Московской области.

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода (Белоруссии - ИФ) сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Приморского края РФ зарегистрирован случай заболеваний свиней африканской чумой свиней", - говорится в сообщении департамента.

В связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этого региона живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок. Запрет также распространяется на поставки кормов и кормовых добавок.

Кроме того, с 9 августа вводится запрет на ввоз крупного рогатого скота, мяса и субпродуктов, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья крупного рогатого скота из Омской области из-за зарегистрированного в этом регионе случая заболевания скота заразным узелковым дерматитом.

Из Московской области, по информации департамента, с 9 августа запрещается ввоз овец и коз, молока и мяса, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья от этих животных в связи с зарегистрированными случаями заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]