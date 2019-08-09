89% резервов ЦБ Азербайджана размещено в долларах США

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2018 году от управления валютными активами составили $115,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Доходы от управления валютными активами ЦБА в 2018 году составили $58,2 млн. Таким образом, ЦБА увеличил в 2018г доходы от управления резервами на 98,3%. "За 2018 год валютные резервы ЦБА увеличились на $291,1 млн - до $5,6 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $115,4 млн", - отметили в банке.
По данным банка, на конец отчетного года 89% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США (по итогам 2017 года – 90%), 5% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 4% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ).
Н.Аббасова
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