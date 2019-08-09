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Дальнее зарубежье 09.08.2019 11:15

Участие США в обеспечении евробезопасности жизненно важно для Эстонии и других малых стран континента - МИД республики

Официальный Таллин полагает, что только Соединенные Штаты способны обеспечить сдерживание и отражение возможных угроз безопасности балтийского государства.

"США являются единственным государством, разделяющим основные ценности общественного устройства Эстонии и у которого имеются достаточные военные, политические и экономические силы, чтобы при необходимости и в одиночестве отразить возможные угрозы для Эстонии. Поэтому двусторонние связи с США обладают уникальным значением для безопасности Эстонии и политика США важна для Эстонии прежде всего с точки зрения политики безопасности", - говорится в подготовленном МИД республики меморандуме, предоставленном на рассмотрение кабмина, сообщает в пятницу портал телерадиовещания ERR.

В документе отмечается, что в настоящее время наблюдается охлаждение трансатлантических отношений, наиболее серьезным проявлением которого стало снижение доверия к политическим гарантиям безопасности США в Европе.

"Сомнения в обоснованности официальных гарантий безопасности на сегодняшний день все еще незначительны, но они больше не являются маргинальными в Соединенных Штатах. В сочетании с другими расхождениями растущая неуверенность в обеспечении безопасности со стороны США вынуждает многих европейских лидеров искать альтернативы ориентированному на НАТО решению в области безопасности", - отмечается в меморандуме.

В нем подчеркивается возникновение тупиковой ситуации в отношениях США и ЕС, что отражается как в торговых разногласиях, так и, например, в отношении ядерной сделки с Ираном.

Поскольку ослабление трансатлантических отношений ставит в первую очередь на периферию безопасности малые страны, дальнейшее участие Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности имеет для них жизненно важное значение, считает МИД Эстонии.

В то же время отмечается, что в соперничестве США с Россией и Китаем Вашингтону может понадобиться Европа, если он будет действовать как вызывающий доверие и вносящий достойный вклад союзник.

МИД Эстонии рекомендует вывести эстонско-американских диалог на более действенный уровень, лучше готовить визиты на высоком уровне, представителям США предлагается почаще посещать Эстонию.

Для укрепления связей и повышения действенности политического диалога Эстония готова использовать непостоянное членство в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах, проведение летом 2020 года в Эстонии саммита Инициативы трех морей (Балтийского, Черного и Адриатического - ИФ). Эстония обещает проводить с США политические консультации на различных уровнях на темы Совета безопасности ООН, отмечается в меморандуме.

В документе предлагается также более активное участие США в военных учениях по проведению коллективных операций в Балтийском регионе, углубление координации планирования между США, НАТО и государствами Балтии, а также ряд других мер.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, МИД


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