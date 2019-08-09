Более 200 населенных пунктов обесточены на Украине из-за непогоды

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро пятницы обесточены более 200 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - говорится в официальной сводке ГСЧС, опубликованной в пятницу утром.
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