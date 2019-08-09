Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 09.08.2019 11:21

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на юге Турции

Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на юге Турции близ границы с Сирией, сообщают в пятницу местные СМИ.

По их данным, взрывы, после которых возник пожар, прогремели на складе, расположенном в городе Рейханлы в провинции Хатай.

В результате происшествия никто не пострадал, однако нанесен ущерб не только военному объекту, но и близстоящим зданиям, в том числе жилым домам. Территория вокруг склада оцеплена, жителей ряда расположенных поблизости районов эвакуировали.

На данный момент информации о причине взрыва не приводится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВ


Похожие новости


Не менее 25 турецких военнослужащих погибли при взрывах на складе боеприпасов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]