Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на юге Турции

Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на юге Турции близ границы с Сирией, сообщают в пятницу местные СМИ.
По их данным, взрывы, после которых возник пожар, прогремели на складе, расположенном в городе Рейханлы в провинции Хатай.
В результате происшествия никто не пострадал, однако нанесен ущерб не только военному объекту, но и близстоящим зданиям, в том числе жилым домам. Территория вокруг склада оцеплена, жителей ряда расположенных поблизости районов эвакуировали.
На данный момент информации о причине взрыва не приводится.
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