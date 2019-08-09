Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на юге Турции

Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на юге Турции близ границы с Сирией, сообщают в пятницу местные СМИ.

По их данным, взрывы, после которых возник пожар, прогремели на складе, расположенном в городе Рейханлы в провинции Хатай.

В результате происшествия никто не пострадал, однако нанесен ущерб не только военному объекту, но и близстоящим зданиям, в том числе жилым домам. Территория вокруг склада оцеплена, жителей ряда расположенных поблизости районов эвакуировали.

На данный момент информации о причине взрыва не приводится.