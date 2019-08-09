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Транспорт и связь 09.08.2019 11:26

ASCO принял в эксплуатацию снабженческо-буксировочное судно «Мардакан» после капремонта

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта снабженческо-буксировочное судно «Мардакан», говорится в сообщении общества.

«Ремонтные работы осуществлялись на Бибиэйбатском судоремонтном заводе. В процессе работы были отремонтированы брашпиль, водомасляные холодильники, 10 насосов, воздушные баллоны, трубопроводная система, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, системы управления электроэнергией и защиты и прочие механизмы», -отмечается в информации.

Кроме того, в ходе ремонта была заменена биоустановка, обновлены каюты экипажа, кмнаты для отдыха экипажа, санитарные узлы и столовые.

«По завершении ремонта, судно успешно прошло морские испытания», - говорится в сообщении.

Длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость – 13 узлов. Дедвейт судна «Мардакан» составляет 1810 тонн, тяговая мощность – 81 тонна.

«Технические возможности судна позволяют безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции, не причаливая к платформе при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, установленное на судах противопожарное оборудование позволяет оказать первую помощь при возникновении пожара на морских объектах», -отмечается в сообщении.

Снабженческо-буксировочные суда имеют широкую палубу и крупногабаритные грузовые танки для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, контейнеров, труб и прочих различных грузов.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАРОХОДСТВО, СУДНО, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]