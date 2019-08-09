ASCO принял в эксплуатацию снабженческо-буксировочное судно «Мардакан» после капремонта

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) приняло в эксплуатацию после капремонта снабженческо-буксировочное судно «Мардакан», говорится в сообщении общества.
«Ремонтные работы осуществлялись на Бибиэйбатском судоремонтном заводе. В процессе работы были отремонтированы брашпиль, водомасляные холодильники, 10 насосов, воздушные баллоны, трубопроводная система, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, системы управления электроэнергией и защиты и прочие механизмы», -отмечается в информации.
Кроме того, в ходе ремонта была заменена биоустановка, обновлены каюты экипажа, кмнаты для отдыха экипажа, санитарные узлы и столовые.
«По завершении ремонта, судно успешно прошло морские испытания», - говорится в сообщении.
Длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость – 13 узлов. Дедвейт судна «Мардакан» составляет 1810 тонн, тяговая мощность – 81 тонна.
«Технические возможности судна позволяют безопасно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции, не причаливая к платформе при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, установленное на судах противопожарное оборудование позволяет оказать первую помощь при возникновении пожара на морских объектах», -отмечается в сообщении.
Снабженческо-буксировочные суда имеют широкую палубу и крупногабаритные грузовые танки для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, контейнеров, труб и прочих различных грузов.
Н.Аббасова
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