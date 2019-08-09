BMW отзывает в РФ почти 22,3 тыс. автомобилей из-за риска коррозии клеммы

Российское представительство немецкого BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" отзывает в РФ почти 22,286 тыс. автомобилей 5 и 6 серий, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, проданные с июня 2003 г. по август 2010 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.
"В редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи", - поясняет ведомство причину отзыва.
Возможные дефекты такого рода могут привести к сбоям в работе автомобиля вплоть до невозможного запуска. Возможное скопление влаги при этом может спровоцировать утечку по поверхности.
"В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления", - отмечает Росстандарт.
Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.
Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.
На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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