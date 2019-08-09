Кинотеатры в РФ обяжут обеспечивать безопасность зрителей в случае чрезвычайных ситуаций - законопроект

Министерство культуры РФ предлагает законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей, а также установить правила работы и посещения кинотеатров.
Соответствующий законопроект о внесении поправок в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
"Демонстратор фильма обязан осуществлять показ фильмов, а также поддерживать в кинотеатре необходимый уровень технической оснащенности и безопасности в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в законопроекте.
Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.
Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации. В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.
В случае отмены, замены или некачественного показа фильма по вине кинотеатра, а также в случае не предоставления информации о возрастных ограничениях при показе фильма, что привело к невозможности присутствия на показе фильма, зрители в течение пяти дней с момента сеанса вправе требовать возврата стоимости билета. Также предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.
Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.
Также правила предлагают ряд запретов для посетителей. Прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов - вне зависимости от цели записи. Кроме того, правила посещения кинотеатров должны содержать запрет на пронос на территорию кинотеатра оружия и боеприпасов, колющих или режущих предметов, взрывчатых и других опасных веществ, а также наркотиков и стимуляторов. Также можно будет запретить пронос пиротехники и громоздких предметов.
Кроме того, предлагается установить запрет на пронос в зал продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, "за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра".
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