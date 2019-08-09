Страны ЕАЭС пока не договорились о новом распределении импортных пошлин - Силуанов

Главы правительств стран ЕврАзЭС пока не приняли решение по новому механизму распределения в бюджеты ввозных таможенных пошлин, поручили в течение десяти дней проработать новые предложения, сказал журналистам первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

"Мы еще раз обсудили эту тему. Считаю, что сблизили позиции. Взяли паузу в течение еще десяти дней с тем, чтобы на национальных уровнях отработать предложения, которые возникли в ходе обсуждения. Потом мы опять вынесем это на решение совета и доложим главам государств", - сказал он, добавив, что "до конца года нам просто необходимо это сделать".

Как сообщалось, Белоруссия ранее неоднократно заявляла, что рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года. По оценкам белорусских чиновников, Минск недополучает около 1% ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.

Нынешние нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения - 1,22%, Белоруссия - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Киргизия - 1,9%, Россия - 85,265%.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.