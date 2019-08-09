Страны ЕАЭС пока не договорились о новом распределении импортных пошлин - Силуанов

Главы правительств стран ЕврАзЭС пока не приняли решение по новому механизму распределения в бюджеты ввозных таможенных пошлин, поручили в течение десяти дней проработать новые предложения, сказал журналистам первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
"Мы еще раз обсудили эту тему. Считаю, что сблизили позиции. Взяли паузу в течение еще десяти дней с тем, чтобы на национальных уровнях отработать предложения, которые возникли в ходе обсуждения. Потом мы опять вынесем это на решение совета и доложим главам государств", - сказал он, добавив, что "до конца года нам просто необходимо это сделать".
Как сообщалось, Белоруссия ранее неоднократно заявляла, что рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года. По оценкам белорусских чиновников, Минск недополучает около 1% ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.
Нынешние нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения - 1,22%, Белоруссия - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Киргизия - 1,9%, Россия - 85,265%.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 9%
Торговая война США-Китай сделала нефтяной рынок еще неопределеннее, оценки спроса, скорее, еще снизятся - МЭА
Азербайджан в июле сократил добычу нефти до 750 тыс. б/с, выполнив сделку на 218% - МЭА
В Испании вновь ожидают аномальную жару
Кинотеатры в РФ обяжут обеспечивать безопасность зрителей в случае чрезвычайных ситуаций - законопроект
Обнаружены фрагменты истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием – Минобороны
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору