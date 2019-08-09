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Инфраструктура и тендеры 09.08.2019 12:07

АЖД привлекает консультанта для обеспечения безопасности движения по железной дороге Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает консультанта для исследования, оценки и рабочего проектирования железнодорожных переходов и пересечений ж/д с автомобильными путями, пешеходами и домашним скотом в целях обеспечения безопасности движения по железной дороге Баку-Беюк Кесик.

Отбор консультанта осуществляется методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия – 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:0025 сентября. Тендерная процедура состоится в 17:00 29 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 499-63-95, контактное лицо- Сеймур Гахраманов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЖД, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]