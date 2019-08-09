АЖД привлекает консультанта для обеспечения безопасности движения по железной дороге Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает консультанта для исследования, оценки и рабочего проектирования железнодорожных переходов и пересечений ж/д с автомобильными путями, пешеходами и домашним скотом в целях обеспечения безопасности движения по железной дороге Баку-Беюк Кесик.
Отбор консультанта осуществляется методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Стоимость участия – 200 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 18:0025 сентября. Тендерная процедура состоится в 17:00 29 сентября.
Телефон для справок: (+99412) 499-63-95, контактное лицо- Сеймур Гахраманов.
Н.Аббасова
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