Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,1%, среднегодовая инфляция ускорилась до 2,7%

Инфляция в Азербайджане в июле 2019 года составила 0,1% против дефляции на уровне 0,5% в июне текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в июле 2019 года составила 0,1%. При этом цены на непродовольственные товары в июле повысились на 0,2%, тарифы на услуги населению подорожали на 0,1%. Цены на продовольственные товары, напитки и табак в июле не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля составила 2,7% (на конец июня 2019 года – 2,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 3,1%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова