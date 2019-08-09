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Макроэкономика 09.08.2019 12:14

Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,1%, среднегодовая инфляция ускорилась до 2,7%

Инфляция в Азербайджане в июле 2019 года составила 0,1% против дефляции на уровне 0,5% в июне текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в июле 2019 года составила 0,1%. При этом цены на непродовольственные товары в июле повысились на 0,2%, тарифы на услуги населению подорожали на 0,1%. Цены на продовольственные товары, напитки и табак в июле не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля составила 2,7% (на конец июня 2019 года – 2,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 3,1%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]