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ТЭК 09.08.2019 13:18

ОПЕК в июле чуть снизил добычу нефти - до 29,71 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 134%, не ОПЕК исполнила на 133% - МЭА

Страны ОПЕК в июле добыли 29,71 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,9 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 134%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение на 133%.

В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в июле была исполнена на 134%. Таким образом, страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти на 408 тыс. б/с больше, чем договаривались.

Средний уровень исполнения сделки странами ОПЕК, таким образом, составил 119%, странами не-ОПЕК -107%, а в целом странами ОПЕК+ - 115%.

В июле страны ОПЕК снизили добычу по сравнению с июнем на 190 тыс. б/с, при этом на 130 тыс. б/с упала добыча в странах, не включенных в сделку: добыча "черного золота" в Иране снизилась на 50 тыс. б/с, в Ливии - на 20 тыс. б/с, в Венесуэле - на 60 тыс. б/с.

Из числа производителей, включенных в соглашение ОПЕК+, сильнее всего в июле снова снизилась Саудовская Аравия - 120 тыс. б/с, при этом ее снижение было компенсировано ростом добычи в других странах, входящих в картель: Ираком (+60 тыс. б/с), ОАЭ и Алжиром (по 20 тыс. б/с прироста).

В июне, когда сделка продлевалась еще на 9 месяцев, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что во втором полугодии ОПЕК+ существенно улучшит исполнение сделки. "Есть несколько стран, которые не выполняют сделку - они подтвердили, что "реально улучшат", а другие страны, которые исполняют сделку сверх обязательств, продолжат перевыполнение, так что должно быть хорошо", - говорил он.

В частности, министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан обещал журналистам, что страна улучшит исполнение договоренностей. "Оно будет выше. Точно", - сказал он, не уточнив цифр.

Ниже приведена таблица, в млн б/с

Доб.
06.19		 Доб.
07.19		 %
вып-я
в июле		 %
вып-я
в ср.		 Св.
мощ-ти
Алжир 1,01 1,03 84% 102% 0,02
Ангола 1,42 1,4 272% 218% 0,1
Конго 0,35 0,34 -150% -221% 0,01
Эквадор 0,53 0,54 -100% -38% 0
Экваториальная Гвинея 0,11 0,12 175% 425% 0
Габон 0,22 0,2 -217% -383% 0
Ирак 4,72 4,78 -90% -39% 0,12
Кувейт 2,68 2,69 140% 127% 0,24
Нигерия 1,77 1,75 -189% -111% 0,04
Саудовская Аравия 9,77 9,65 305% 236% 2,37
ОАЭ 3,05 3,07 102% 117% 0,32
ОПЕК 25,63 25,57 134% 119%
Страны, не участвующие в сделке
Иран 2,28 2,23
Ливия 1,12 1,1
Венесуэла 0,87 0,81
Всего ОПЕК 29,9 29,71 3,22
не-ОПЕК
Азербайджан 0,77 0,75 218% 140%
Казахстан 2,01 1,97 140% 278%
Мексика 1,91 1,9 220% 198%
Оман 0,98 0,98 100% 99%
Россия 11,49 11,48 116% 77%
Другие 1,25 1,2 109% -46%
Всего не-ОПЕК 18,42 18,28 133% 107%
Всего ОПЕК+ 44,05 43,85 134% 115%
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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