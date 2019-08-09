ОПЕК в июле чуть снизил добычу нефти - до 29,71 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 134%, не ОПЕК исполнила на 133% - МЭА

Страны ОПЕК в июле добыли 29,71 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,9 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 134%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).
Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение на 133%.
В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в июле была исполнена на 134%. Таким образом, страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти на 408 тыс. б/с больше, чем договаривались.
Средний уровень исполнения сделки странами ОПЕК, таким образом, составил 119%, странами не-ОПЕК -107%, а в целом странами ОПЕК+ - 115%.
В июле страны ОПЕК снизили добычу по сравнению с июнем на 190 тыс. б/с, при этом на 130 тыс. б/с упала добыча в странах, не включенных в сделку: добыча "черного золота" в Иране снизилась на 50 тыс. б/с, в Ливии - на 20 тыс. б/с, в Венесуэле - на 60 тыс. б/с.
Из числа производителей, включенных в соглашение ОПЕК+, сильнее всего в июле снова снизилась Саудовская Аравия - 120 тыс. б/с, при этом ее снижение было компенсировано ростом добычи в других странах, входящих в картель: Ираком (+60 тыс. б/с), ОАЭ и Алжиром (по 20 тыс. б/с прироста).
В июне, когда сделка продлевалась еще на 9 месяцев, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что во втором полугодии ОПЕК+ существенно улучшит исполнение сделки. "Есть несколько стран, которые не выполняют сделку - они подтвердили, что "реально улучшат", а другие страны, которые исполняют сделку сверх обязательств, продолжат перевыполнение, так что должно быть хорошо", - говорил он.
В частности, министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан обещал журналистам, что страна улучшит исполнение договоренностей. "Оно будет выше. Точно", - сказал он, не уточнив цифр.
Ниже приведена таблица, в млн б/с
|Доб.
06.19
|Доб.
07.19
|%
вып-я
в июле
|%
вып-я
в ср.
|Св.
мощ-ти
|Алжир
|1,01
|1,03
|84%
|102%
|0,02
|Ангола
|1,42
|1,4
|272%
|218%
|0,1
|Конго
|0,35
|0,34
|-150%
|-221%
|0,01
|Эквадор
|0,53
|0,54
|-100%
|-38%
|0
|Экваториальная Гвинея
|0,11
|0,12
|175%
|425%
|0
|Габон
|0,22
|0,2
|-217%
|-383%
|0
|Ирак
|4,72
|4,78
|-90%
|-39%
|0,12
|Кувейт
|2,68
|2,69
|140%
|127%
|0,24
|Нигерия
|1,77
|1,75
|-189%
|-111%
|0,04
|Саудовская Аравия
|9,77
|9,65
|305%
|236%
|2,37
|ОАЭ
|3,05
|3,07
|102%
|117%
|0,32
|ОПЕК
|25,63
|25,57
|134%
|119%
|Страны, не участвующие в сделке
|Иран
|2,28
|2,23
|Ливия
|1,12
|1,1
|Венесуэла
|0,87
|0,81
|Всего ОПЕК
|29,9
|29,71
|3,22
|не-ОПЕК
|Азербайджан
|0,77
|0,75
|218%
|140%
|Казахстан
|2,01
|1,97
|140%
|278%
|Мексика
|1,91
|1,9
|220%
|198%
|Оман
|0,98
|0,98
|100%
|99%
|Россия
|11,49
|11,48
|116%
|77%
|Другие
|1,25
|1,2
|109%
|-46%
|Всего не-ОПЕК
|18,42
|18,28
|133%
|107%
|Всего ОПЕК+
|44,05
|43,85
|134%
|115%
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