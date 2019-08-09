ОПЕК в июле чуть снизил добычу нефти - до 29,71 млн б/с, исполнив сделку ОПЕК+ на 134%, не ОПЕК исполнила на 133% - МЭА

Страны ОПЕК в июле добыли 29,71 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,9 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 134%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение на 133%.

В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в июле была исполнена на 134%. Таким образом, страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти на 408 тыс. б/с больше, чем договаривались.

Средний уровень исполнения сделки странами ОПЕК, таким образом, составил 119%, странами не-ОПЕК -107%, а в целом странами ОПЕК+ - 115%.

В июле страны ОПЕК снизили добычу по сравнению с июнем на 190 тыс. б/с, при этом на 130 тыс. б/с упала добыча в странах, не включенных в сделку: добыча "черного золота" в Иране снизилась на 50 тыс. б/с, в Ливии - на 20 тыс. б/с, в Венесуэле - на 60 тыс. б/с.

Из числа производителей, включенных в соглашение ОПЕК+, сильнее всего в июле снова снизилась Саудовская Аравия - 120 тыс. б/с, при этом ее снижение было компенсировано ростом добычи в других странах, входящих в картель: Ираком (+60 тыс. б/с), ОАЭ и Алжиром (по 20 тыс. б/с прироста).

В июне, когда сделка продлевалась еще на 9 месяцев, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что во втором полугодии ОПЕК+ существенно улучшит исполнение сделки. "Есть несколько стран, которые не выполняют сделку - они подтвердили, что "реально улучшат", а другие страны, которые исполняют сделку сверх обязательств, продолжат перевыполнение, так что должно быть хорошо", - говорил он.

В частности, министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан обещал журналистам, что страна улучшит исполнение договоренностей. "Оно будет выше. Точно", - сказал он, не уточнив цифр.

Ниже приведена таблица, в млн б/с