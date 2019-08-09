Минтруда отбирает проектировщиков трех центров DOST в Баку

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отбирает проектировщиков трех районных центров DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению.
Отбор проводится методами опроса предложений по трем лотам, предусматривающим проектирование центров DOST в Низаминском, Хазарском и Бинагадинском районах Баку.
Предложения от компаний принимаются приниматься до 17:00 21 августа. Рассмотрение предложений состоится 22 августа.
Всего в 2019-2025 гг. в республике планируется открыть 31 центр DOST, в том числе пять в Баку и по два - в Сумгайыте и Гяндже.
В центрах DOST гражданам будут оказываться 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.
Б.Рустамбеков
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