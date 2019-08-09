Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 09.08.2019 12:20

Минтруда отбирает проектировщиков трех центров DOST в Баку

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отбирает проектировщиков трех районных центров DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению.

Отбор проводится методами опроса предложений по трем лотам, предусматривающим проектирование центров DOST в Низаминском, Хазарском и Бинагадинском районах Баку.

Предложения от компаний принимаются приниматься до 17:00 21 августа. Рассмотрение предложений состоится 22 августа.

Всего в 2019-2025 гг. в республике планируется открыть 31 центр DOST, в том числе пять в Баку и по два - в Сумгайыте и Гяндже.

В центрах DOST гражданам будут оказываться 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: DOST, ПРОЕКТИРОВКА, ОПРОС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]