Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями

Оператор Nar, который стремительно увеличивает число своих деловых партнеров и всегда учитывает потребности предпринимателей, продолжает создавать новые предложения для своих корпоративных клиентов по выгодным ценам. Оператор мобильной связи предлагает предпринимателям сотрудничество, при помощи качественной сети, быстрых и бесперебойных интернет-услуг и тарифных пакетов. Став корпоративным клиентом Nar владельцы бизнеса могут приобрести устройства «Nar MiFi» и «Nar Wi-Fi», обеспечивающие высокоскоростной доступ в Интернет, а также дата-номера на выгодных условиях. Отметим, что Nar MiFi позволяет абонентам всегда быть онлайн независимо от того, где они находятся, и делиться интернетом с кем угодно. Кроме того, небольшой размер и легкий вес устройства делают его удобным в использовании. Интернет-роутер Nar Wi-Fi, обеспечивающий высокоскоростной доступ в Интернет по выгодной цене и в любом месте, предоставляет абонентам возможность в короткие сроки подключиться к сети 4G. Благодаря этому оборудованию более 30 устройств могут одновременно получать доступ к высокоскоростному Интернету (LTE / 4G) по выгодной цене.
Учитывая потребности каждого клиента, Nar предлагает владельцам бизнеса наиболее оптимальные тарифные пакеты. Корпоративным клиентам предоставляются интернет и роуминговые пакеты и бонусы за международные звонки.
Отметим, что Nar организовал очередную встречу с корпоративными клиентами, чтобы предоставить им информацию о новых предложениях и укрепить связи. Во встрече приняли участие почти 250 корпоративных клиентов из примерно 100 компаний. После предоставления информации о новинках, Nar пригласил гостей на просмотр фильма. После фильма среди участников была проведена лотерея, а победители получили специальные подарки от Nar.
Чтобы начать корпоративное партнерство c Nar, можно позвонить по номеру 777 или написать по адресу[email protected]. Только юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут воспользоваться предложениями.
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