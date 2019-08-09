Обнаружены фрагменты истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием – Минобороны

Определено место падения азербайджанского истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Место падения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана определено вечером 8 августа",- отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в результате неотложных мер, предпринятых соответствующими госструктурами и службами, а также привлеченных к поискам турецких специалистов из воды извлечены "некоторые фрагменты самолета".

"В настоящее время ведутся подготовительные работы по извлечению основной части самолета со дна моря",- отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем. В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29. Истребителем управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

Накануне, в территориальные воды Азербайджана также отправились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29.