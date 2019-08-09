Малайзия возбудила дело против 17 бывших и нынешних директоров Goldman из-за фонда 1MDB

Власти Малайзии возбудили уголовное дело в отношении 17 бывших и нынешних директоров Goldman Sachs Group Inc. в связи с расследованием, касающимся фонда 1MDB.

Все эти люди работали или продолжают работать директорами трех подразделений Goldman, которые Малайзия обвинила во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что они организовали продажу облигаций на сумму $6,5 млрд для 1MDB, предположительно зная о том, что деньгами будут распоряжаться ненадлежащим образом.

Малайзия будет добиваться, чтобы фигуранты расследования были приговорены к лишению свободы и выплате штрафов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора Томми Томаса.

Наказания должны отражать "жесткость схемы обмана и мошеннического хищения миллиардов, вырученных от продажи облигаций, и длительность периода, в течение которого преступления планировались и совершались", говорится в его заявлении.

В числе фигурантов дела оказались вице-председатель Goldman Sachs Group Ричард Гнодд, который также является одним из главных исполнительных директоров Goldman Sachs International, и Майкл Эванс, бывший топ-менеджер американского банка, ныне занимающий пост президента Alibaba Group Holding Ltd.

Акции Goldman на вечерних дополнительных торгах в четверг подешевели на 0,37%.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.