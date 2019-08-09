Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2019 13:45

Малайзия возбудила дело против 17 бывших и нынешних директоров Goldman из-за фонда 1MDB

Власти Малайзии возбудили уголовное дело в отношении 17 бывших и нынешних директоров Goldman Sachs Group Inc. в связи с расследованием, касающимся фонда 1MDB.

Все эти люди работали или продолжают работать директорами трех подразделений Goldman, которые Малайзия обвинила во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что они организовали продажу облигаций на сумму $6,5 млрд для 1MDB, предположительно зная о том, что деньгами будут распоряжаться ненадлежащим образом.

Малайзия будет добиваться, чтобы фигуранты расследования были приговорены к лишению свободы и выплате штрафов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора Томми Томаса.

Наказания должны отражать "жесткость схемы обмана и мошеннического хищения миллиардов, вырученных от продажи облигаций, и длительность периода, в течение которого преступления планировались и совершались", говорится в его заявлении.

В числе фигурантов дела оказались вице-председатель Goldman Sachs Group Ричард Гнодд, который также является одним из главных исполнительных директоров Goldman Sachs International, и Майкл Эванс, бывший топ-менеджер американского банка, ныне занимающий пост президента Alibaba Group Holding Ltd.

Акции Goldman на вечерних дополнительных торгах в четверг подешевели на 0,37%.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ФОНД, РАССЛЕДОВАНИЕ, ОБВИНЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]