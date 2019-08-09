Грузинская желдорога в I полугодии увеличила грузоперевозки на 1,2%, за 7 месяцев - снизила на 1%

АО "Грузинская железная дорога" в I полугодии увеличила перевозку грузов на 1,2%, до 5 млн 77,6 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

АО обнародовало данные за полугодие одновременно с данными за 7 месяцев. Согласно сообщению, в январе-июле 2019 года "Грузинская желдорога" перевезло 5 млн 898,1 тыс. тонн грузов, что на 1% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

За семь месяцев этого года наибольший объем грузоперевозок пришелся на транзит, который вырос на 17%,- до 2 млн 887,7 тыс. тонн (49% общего объема грузоперевозок). В то же время импорт снизился на 15,6%, до 1 млн 427,9 тыс. тонн (24,2%), экспорт - на 2,7%, до 671,4 тыс. тонн (11,4%). Объем внутренних грузоперевозок сократился на 17,6%, до 911,2 тыс. тонн (15,4%).

Транспортировка по железной дороге нефти и нефтепродуктов снизилась в январе-июле на 12,5%, до 1 млн 718,2 тыс. тонн.

По другим основным видам грузов снижение зафиксировано в перевозке зерна и зерновых продуктов - на 34,4%, до 182,5 тыс. тонн, сахара и сырья для его производства - на 2,6%, до 205,9 тыс. тонн, а также железной и марганцевой руды - на 27,5%, до 174 тыс. тонн. Выросли объемы транспортировки руд цветных металлов - на 20%, до 390,5 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - на 9,3%, до 383,5 тыс. тонн.

Контейнерные перевозки по железной дороге в январе-июле выросли на 32,6%, до 43,697 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Как сообщалось, в 2018 году по Грузинской железной дороге было перевезено 10 млн 5 тыс. тонн грузов, что на 6,3% меньше по сравнению с 2017 годом. Контейнерные перевозки в прошлом году увеличились на 37,2%, до 56,781 тыс. TEU.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.