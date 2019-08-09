Турал Керимли возглавил правление Агентства Инноваций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Турала Керимли председателем Агентства Инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), говорится в сообщении пресс-службы МТСВТ.
«Распоряжением главы государства назначены председатель и члены правления Агентства Инноваций. В частности, председателем правления стал Турал Керимли», - отмечается в информации.
По данным МТСВТ, членами правления Агентства назначены Фариз Гулиев и Аян Керимова.
Керимли 1981 г.р., в 2009-2017 годах руководил группой компаний ISRA. С января 2018 года занимал должность директора Парка высоких технологий при МТСВТ.
Фариз Гулиев ранее работал на должности старшего учителя в Бизнес-школе Азербайджанского государственного экономического университета, Айан Керимова – возглавляла отдел поддержки проектов и развития бизнеса ООО «Парк высоких технологий».
Как сообщалось, Агентство инноваций было создано указом президента Ильхама Алиева в ноябре 2018 года на базе Госфонда развития информационных технологий и ООО «Парк высоких технологий» при МТСВТ. Уставный фонд АИ определен в размере 500 тыс. манатов. Структура АИ будет состоять из аппарата и филиалов Агентства, Центра высоких технологий и Центра инноваций, а также из лабораторий и инкубаторов.
Н.Аббасова
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