"Союзмультфильм" и Сбербанк займутся созданием анимационного креативного кластера на базе киностудии

Киностудия "Союзмультфильм" и Сбербанк планируют создать на базе студии анимационный кластер, который будет способствовать росту и развитию анимационной отрасли в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Сбербанк" и ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" планируют разработать совместную стратегию, направленную на развитие и рост анимационной отрасли в России и создание анимационного креативного кластера на базе киностудии "Союзмультфильм". На наш взгляд, индустрия имеет потенциал значительного роста и у России есть возможность в течение 5 лет войти в топ 10 мировых анимационных держав", - сообщила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, слова которой приводит пресс-служба киностудии.

Как отметила Слащева, креативный анимационный кластер может включать в себя анимационный технопарк, объединяющий несколько анимационных студий, образовательный центр для специалистов, детский обучающий центр анимации, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедийные компании, телеканал, интернет платформу и агрегатор детско-семейного контента.

Кроме того, в рамках проекта может быть построен новый кластер, который станет центром притяжения инновационных проектов в сфере анимации, уточнила Слащева.

"Мы убеждены в том, что российский анимационный контент имеет возможность конкурировать на международных рынках, а Россия может стать местом производства иностранного контента зарубежными студиями", - сказала она.

"Однако, для этого в отрасль должны прийти частные инвесторы, способные привнести системный и технологичный управленческий ресурс, средства для развития и финансирования новых российских проектов. На наш взгляд, при отсутствии серьезных инвестиций индустрия анимации может остаться небольшой отраслью, не отвечающей высокому уровню своего наследия и планам развития страны", - добавила Слащева.

По ее словам, "Союзмультфильм" обладает "известным брендом, обширной библиотекой советской анимации и работает над созданием большого количества новых анимационных фильмов и сериалов для детской и семейной аудитории".

Совместная работа со Сбербанком будет способствовать распространению анимационного детского контента по всей стране и на зарубежные рынки.