"Король интернета" вряд ли сможет выиграть выборы в Белоруссии - глава ЦИК Ермошина

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сомневается, что "кандидат из интернета" сможет победить на выборах в республике.

"Прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится", - сказала Ермошина в интервью "СБ. Беларусь Сегодня".

Глава ЦИК отметила, что влияние интернета на выборы было хорошо заметно на примере Украины. "Господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) вообще не проводил свою агитационную работу по телевидению. По сути, его "сделал президентом" интернет. Именно через сеть шли его заявления, фильмы, программы, ролики и так далее", - отметила она.

Вместе с тем, по словам Ермошиной, надо учитывать, что далеко не все широко используют интернет.

"Поэтому, думаю, основное влияние он оказывает, скорее, на молодежь и людей среднего возраста, а именно молодежь - не очень активный участник выборов. То есть, с одной стороны, роль информационных технологий велика, а с другой, самые активные участники выборов - люди старшего возраста, пользующиеся традиционными СМИ и больше доверяющие именно им", - пояснила глава ЦИК.

При этом глава Центризбиркома назвала влияние интернета опасным. "Влияние сети в информационном и идеологическом планах сегодня скорее вредное, нежели полезное. Интернет неоценим в плане поиска информации - научной, технической. Но в плане пропаганды он опасен", - подчеркнула она.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября. Выборы президента Белоруссии должны состояться в 2020 году, не позднее 30 августа.