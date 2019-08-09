В Камбодже прошли похороны идеолога красных кхмеров

В Камбодже прошла церемония прощания с главным идеологом красных кхмеров Нуоном Чеа, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Чеа, известный как "Брат номер два" и правая рука лидера режима красных кхмеров Пол Пота, скончался в воскресенье в возрасте 93 лет. В пятницу его кремируют в провинции Пайлин на западе Камбоджи на границе с Таиландом.

Дочь Чеа - Лу Бунтоэн - заявила агентству, что ее отец был "хорошим человеком и хорошим другом".

"Мой отец не делал ничего плохого. Он боролся за людей", - добавила Бунтоэн.

В ноябре 2018 года чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) признали Нуона Чеа виновным в геноциде против вьетнамцев и исламского народа тямов, проживавших в Камбодже, и приговорили его к пожизненному заключению.

Нуона Чеа арестовали в 2007 году и приговорили к пожизненному заключению еще в 2014 году за принудительное выселение жителей столицы страны Пномпеня после захвата власти красными кхмерами. Обвинений против него оказалось так много, что судебный процесс пришлось разделить на несколько этапов.

Красные кхмеры контролировали страну в 1975-1979 годах. Тогда Камбоджа называлась Кампучией.

Чеа был заместителем Пол Пота - лидера режима красных кхмеров, при котором в 1975-1979 годах в стране были казнены без суда и умерли от голода и каторжного труда, по разным оценкам, до 2 млн человек.