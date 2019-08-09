В Камбодже прошли похороны идеолога красных кхмеров

В Камбодже прошла церемония прощания с главным идеологом красных кхмеров Нуоном Чеа, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.
Чеа, известный как "Брат номер два" и правая рука лидера режима красных кхмеров Пол Пота, скончался в воскресенье в возрасте 93 лет. В пятницу его кремируют в провинции Пайлин на западе Камбоджи на границе с Таиландом.
Дочь Чеа - Лу Бунтоэн - заявила агентству, что ее отец был "хорошим человеком и хорошим другом".
"Мой отец не делал ничего плохого. Он боролся за людей", - добавила Бунтоэн.
В ноябре 2018 года чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) признали Нуона Чеа виновным в геноциде против вьетнамцев и исламского народа тямов, проживавших в Камбодже, и приговорили его к пожизненному заключению.
Нуона Чеа арестовали в 2007 году и приговорили к пожизненному заключению еще в 2014 году за принудительное выселение жителей столицы страны Пномпеня после захвата власти красными кхмерами. Обвинений против него оказалось так много, что судебный процесс пришлось разделить на несколько этапов.
Красные кхмеры контролировали страну в 1975-1979 годах. Тогда Камбоджа называлась Кампучией.
Чеа был заместителем Пол Пота - лидера режима красных кхмеров, при котором в 1975-1979 годах в стране были казнены без суда и умерли от голода и каторжного труда, по разным оценкам, до 2 млн человек.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 9%
Торговая война США-Китай сделала нефтяной рынок еще неопределеннее, оценки спроса, скорее, еще снизятся - МЭА
Азербайджан в июле сократил добычу нефти до 750 тыс. б/с, выполнив сделку на 218% - МЭА
В Испании вновь ожидают аномальную жару
Кинотеатры в РФ обяжут обеспечивать безопасность зрителей в случае чрезвычайных ситуаций - законопроект
Обнаружены фрагменты истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием – Минобороны
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору