Атамбаев отказался от контактов со следствием, заявляет о нарушении его прав - адвокат

Бывший президент Киргизии Алиазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами, сообщил в пятницу "Интерфаксу " адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
"Атамбаев отказался разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя"- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "отказ от контактов с представителями следственных органов экс-президент объясняет незаконными действиями со стороны органов".
"Бывший глава государства считает, что нарушены его права, нарушены нормы Конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс" - сказал Слесарев.
Утром в четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.
Слесарев ранее сообщал агентству, что экс-президент Киргизии решением суда помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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