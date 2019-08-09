Ростуризм предупредил российских туристов об эпидемии лихорадки денге на Филиппинах

Национальная эпидемия лихорадки денге объявлена на Филиппинах, российским туристам следует соблюдать осторожность при посещении страны, сообщает в пятницу Ростуризм.
"С начала года лихорадкой денге на Филиппинах заразились 146 тысяч человек, из них погибло 620. Наиболее тревожная обстановка сложилась в центральной части архипелага, на острове Минданао, и в регионах, примыкающих к столичной агломерации на острове Лусон", - сообщили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, нынешнее число заразившихся лихорадкой денге на Филиппинах на 98% превышает показатели прошлого года.
В связи с этим Ростуризм порекомендовал российским туристам при посещении Филиппин проявлять повышенную осторожность, запастись репеллентами и базовыми лекарственными средствами для борьбы с тропическими вирусными инфекциями.
Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti, их можно узнать по белым полосам на лапках и спине. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса - это высокая температура, сильные головные и мышечные боли, кашель и покраснение кожи.
В случае ухудшения состояния здоровья и появлении таких симптомов, как снижение температуры тела, носовое кровотечение и кровоточивость десен, сонливость или раздражительность, а также затрудненное дыхание, следует незамедлительно обратиться к врачу. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.
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