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СНГ 09.08.2019 16:20

Шесть противолодочных самолётов Ил-38 и Ту-142 искали субмарину "противника" в Баренцевом и Норвежском морях

Поиск подводных лодок "противника" отработали лётчики Северного флота в ходе масштабных учений, которые идут в Баренцевом и Норвежском морях.

"Полёты на поиск подводных лодок условного противника были проведены в международном воздушном пространстве над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Полётные задания выполнили шесть экипажей противолодочной авиации", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс".

При решении комплекса противолодочных задач экипажи отработали взаимодействие друг с другом в воздухе, а также с надводными кораблями Северного флота, говорится в сообщении.

Задачи в средней и дальней морских зонах отрабатывали экипажи противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38. Экипажи истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка осуществили патрульное сопровождение самолётов Ту-142 и Ил-38, а также отработали тактику ведения воздушного боя.

По данным штаба СФ, задачи выполнены успешно.

Отмечается, что полёты проходили в сложных метеорологических условиях.

"Всего при выполнении задач боевой подготовки истребителями МиГ-31 было задействовано 18 летчиков и штурманов, осуществлено девять самолётовылетов. В общей сложности они провели в воздухе более 10 часов и преодолели более 12 500 километров", - сказано в сообщении.

Самолёт МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, а также в стратосфере, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех истребителей-перехватчиков способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1 100 км, говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, САМОЛЁТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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