Поиск подводных лодок "противника" отработали лётчики Северного флота в ходе масштабных учений, которые идут в Баренцевом и Норвежском морях.
"Полёты на поиск подводных лодок условного противника были проведены в международном воздушном пространстве над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Полётные задания выполнили шесть экипажей противолодочной авиации", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс".
При решении комплекса противолодочных задач экипажи отработали взаимодействие друг с другом в воздухе, а также с надводными кораблями Северного флота, говорится в сообщении.
Задачи в средней и дальней морских зонах отрабатывали экипажи противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38. Экипажи истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка осуществили патрульное сопровождение самолётов Ту-142 и Ил-38, а также отработали тактику ведения воздушного боя.
По данным штаба СФ, задачи выполнены успешно.
Отмечается, что полёты проходили в сложных метеорологических условиях.
"Всего при выполнении задач боевой подготовки истребителями МиГ-31 было задействовано 18 летчиков и штурманов, осуществлено девять самолётовылетов. В общей сложности они провели в воздухе более 10 часов и преодолели более 12 500 километров", - сказано в сообщении.
Самолёт МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, а также в стратосфере, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех истребителей-перехватчиков способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1 100 км, говорится в сообщении.
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