Санкции США не повредят рынку евробондов РФ, у банков достаточно валюты для участия в размещениях - ЦБ

Новые санкции США, накладывающие ограничения на покупку американскими инвесторами суверенных евробондов РФ на первичном рынке, не повредят рынку еврооблигаций - российские банки имеют достаточно валюты, чтобы принять участие в размещениях Минфина, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ.

"Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций", - говорится в обзоре.

В конце прошлой недели стало известно, что США вводят новые санкции против РФ в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, американские инвесторы больше не смогут участвовать в первичных размещениях суверенных евробондов РФ. Новые запреты начинают действовать с 26 августа и продлятся минимум год. Ограничения не затронут госкомпании, рынок ОФЗ, не запрещены и сделки с евробондами РФ на вторичном рынке.