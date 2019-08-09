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Макроэкономика 09.08.2019 16:50

Санкции США не повредят рынку евробондов РФ, у банков достаточно валюты для участия в размещениях - ЦБ

Новые санкции США, накладывающие ограничения на покупку американскими инвесторами суверенных евробондов РФ на первичном рынке, не повредят рынку еврооблигаций - российские банки имеют достаточно валюты, чтобы принять участие в размещениях Минфина, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ.

"Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций", - говорится в обзоре.

В конце прошлой недели стало известно, что США вводят новые санкции против РФ в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, американские инвесторы больше не смогут участвовать в первичных размещениях суверенных евробондов РФ. Новые запреты начинают действовать с 26 августа и продлятся минимум год. Ограничения не затронут госкомпании, рынок ОФЗ, не запрещены и сделки с евробондами РФ на вторичном рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, ЕВРОБОНДЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]