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СНГ 09.08.2019 17:05

Новый официальный прогноз по инфляции в РФ на 2019г будет ниже 4% - Орешкин

Минэкономразвития в ближайшие две недели подготовит уточенный макропрогноз на 2019-2022 годы, в том числе прогноз по инфляции на 2019 год будет понижен с 4,3% до менее 4%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В течение двух недель подготовим (макропрогноз - ИФ). По инфляции на 2019 год точно будем понижать, новый прогноз будет ниже 4%, конкретные цифры будут чуть позже", - сообщил министр.

Комментируя вопрос, как сильно мировые торговые войны сказались на замедлении экономического роста в РФ в первом полугодии, Орешкин отметил, что "мы тоже дадим этот анализ, когда будем презентовать прогноз, но это не главная причина замедления".

"Есть причина (слабого роста в первом полугодии - ИФ), как нам кажется, основная - это замедление совокупного спроса. Есть причина, связанная с ухудшением инвестиционного климата, и есть причина, связанная с внешнеэкономической сферой. Все эти три причины и дали тот негативный эффект - чуть хуже, чем мы ожидали по первому полугодию. (Во втором полугодии - ИФ) мы по совокупному спросу ожидаем восстановления - и ЦБ уже начал снижать процентные ставки. Задача ЦБ и обязанность - держать спрос на уровне соответствующем инфляции 4%, посмотрим, как ему это удастся", - перечислил министр причины слабого роста в первом полугодии и ожидания его ускорения во втором.

Действующий официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 года - 4,3%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%. Аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,1%, по итогам 2020 года - 3,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). За январь-июль 2019 года инфляция составила 2,7%, Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе в интервале 0-0,2%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году равен 1,3%, прогноз ЦБ - 1,0-1,5%. За первое полугодие, по оценке Минэкономразвития, экономика РФ выросла на 0,7% (на 0,5% в первом квартале и на 0,8% во втором квартале)

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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ, ОРЕШКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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