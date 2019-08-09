На Курбан-байрам в Москве общественный порядок обеспечат более 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов

Безопасность в Москве на шести площадках празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в воскресенье, 11 августа, обеспечат свыше 3,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
"Безопасность и общественный порядок во время проведения мероприятий будет обеспечивать наряд численностью более 3,5 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В нем отмечается, что всего в городе будет организовано шесть площадок: в Московской соборной мечети (Выползов переулок, 7, с 07:00 до 08:00), в Исторической мечети (ул. Большая Татарская, 28, с 08:00 до 09:00), в Духовно-просветительском комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам" (ул. Хачатуряна, 8, с 07:00 до 10:00), в Мемориальной мечети на Поклонной горе "Шухада" (ул. Минская, 2б, с 06:30 до 07:00), в павильоне №2 парка "Сокольники" (с 07:00 до 08:00), спорплощадка в Братеевском каскадном парке (ул. Борисовские Пруды, 31, с 06:30 до 07:30).
В мэрии напомнили, что в Москве "места для проведения жертвоприношения не предусмотрены".
Ранее в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что несколько столичных улиц будет перекрыты в воскресенье в связи с празднованием Курбан-байрама.
Согласно данным ЦОДД, с полуночи до 11:00 воскресенья водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца).
В то же время закрывается улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекрывается от проспекта Мира до улицы Гиляровского.
С 10:00 до окончания праздника на всех этих участках улично-дорожной сети нельзя будет припарковаться.
С 04:00 до 11:00 полностью перекрывается Большая Татарская улица и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковка в этом районе также будет запрещена.
Улица Минская от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта перекрывается в воскресенье с 01:00 до окончания мероприятия, а улица Хачатуряна будет закрыта от Каргапольской до улицы Санникова с 05:00 до 10:00.
Курбан-байрам - главный мусульманский праздник, установленный в память о том, как по велению Аллаха пророк Ибрагим должен был принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности Всевышнему. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрагима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного - барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда.
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