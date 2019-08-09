Прорабатывается возможность встречи президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в двух местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
При этом он подтвердил, что готовится ещё официальный визит Зеленского в США помимо возможной встречи президентов в Польше и "на полях" Генассамблеи ООН.
Дипломат не уточнил конкретные даты.
"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график", - добавил он.
При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".
"Это произойдет, но пока до конца не понятно, когда", - сказал посол.
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