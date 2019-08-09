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СНГ 09.08.2019 17:33

Встреча Трампа с Зеленским возможна в Польше и "на полях" ГА ООН - американский дипломат

Прорабатывается возможность встречи президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в двух местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом он подтвердил, что готовится ещё официальный визит Зеленского в США помимо возможной встречи президентов в Польше и "на полях" Генассамблеи ООН.

Дипломат не уточнил конкретные даты.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график", - добавил он.

При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".

"Это произойдет, но пока до конца не понятно, когда", - сказал посол.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]