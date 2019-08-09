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Регион 09.08.2019 17:48

Премьер Грузии принял участие в церемонии закрытия международных военных учений Agile Spirit 2019

Проведение международных военных учений с участием стран НАТО в Грузии приближает страну к вступлению в Североатлантический альянс, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в пятницу на церемонии закрытия учений Agile Spirit 2019 на полигоне Орфоло в Ахалцихе на юге республики.

"Подобные учения делают еще реальнее вступление Грузии в НАТО, и мы все больше приближаемся к принципу - больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО", - сказал Бахтадзе.

По словам премьера, учения Agile Spirit 2019 способствовали повышению военной взаимосовместимости Грузии с США и странами-партнерами, а также были направлены "на сохранение стабильности и безопасности в регионе Черного моря".

Без безопасности в регионе Черного моря невозможно говорить о безопасности евроатлантического пространства, отметил Бахтадзе, подчеркнув, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры является суверенным выбором Грузии, выбором грузинского народа и этот выбор "не направлен против кого-либо".

В связи с 11-ой годовщиной вооруженного конфликта в августе 2008 года грузинский премьер заявил, что это был "самый болезненный вызов" для страны, ответить на который нужно "только миром и развитием Грузии".

В учениях Agile Spirit 2019 в Грузии были задействованы более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО. Участие в них приняли военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины. Ряд стран перебросили на маневры в Грузию военную технику.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]