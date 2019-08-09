Премьер Грузии принял участие в церемонии закрытия международных военных учений Agile Spirit 2019

Проведение международных военных учений с участием стран НАТО в Грузии приближает страну к вступлению в Североатлантический альянс, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в пятницу на церемонии закрытия учений Agile Spirit 2019 на полигоне Орфоло в Ахалцихе на юге республики.
"Подобные учения делают еще реальнее вступление Грузии в НАТО, и мы все больше приближаемся к принципу - больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО", - сказал Бахтадзе.
По словам премьера, учения Agile Spirit 2019 способствовали повышению военной взаимосовместимости Грузии с США и странами-партнерами, а также были направлены "на сохранение стабильности и безопасности в регионе Черного моря".
Без безопасности в регионе Черного моря невозможно говорить о безопасности евроатлантического пространства, отметил Бахтадзе, подчеркнув, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры является суверенным выбором Грузии, выбором грузинского народа и этот выбор "не направлен против кого-либо".
В связи с 11-ой годовщиной вооруженного конфликта в августе 2008 года грузинский премьер заявил, что это был "самый болезненный вызов" для страны, ответить на который нужно "только миром и развитием Грузии".
В учениях Agile Spirit 2019 в Грузии были задействованы более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО. Участие в них приняли военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины. Ряд стран перебросили на маневры в Грузию военную технику.
Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США.
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