Азербайджан в июле сократил добычу нефти до 750 тыс. б/с, выполнив сделку на 218% - МЭА

Азербайджан в июле 2019 года обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 218%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июле составила 750 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 770 тыс. б/с в июне текущего года. Таким образом,
Азербайджан обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в июле выполнил на 218%», -отмечает МЭА.
По данным Агентства, средний уровень исполнения сделки Азербайджаном составил 140%.
Соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года и рассчитано до конца июня 2019 года. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев – до конца марта 2020 года.
Согласно договоренностям в рамках ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с – до 776 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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