Торговая война США-Китай сделала нефтяной рынок еще неопределеннее, оценки спроса, скорее, еще снизятся - МЭА

Торговая война между США и Китаем делают нефтяной рынок еще более хрупким, оценка роста спроса на нефть, скорее, будет еще снижена, чем повышена, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.
"В прошлом отчете нами были высказаны опасения по поводу состояния мировой экономики, что выразилось в снижении оценок относительно роста спроса на нефть. Теперь ситуация становится еще более неопределенной: торговый спор между США и Китаем остается нерешенным, и в сентябре должны быть введены новые тарифы. Напряжение между этими двумя странами усилилось на этой неделе, что отражается в сильном падении на фондовых и товарных рынках", - говорится в отчете.
В августовском отчете МЭА снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 годах - на 100 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно. Но с учетом изменения оценок по 2018 году, прогноз по абсолютной величине спроса в 2019 году не изменился - 100,4 млн б/с.
"Перспектива хрупкая, с большей вероятностью пересмотра в сторону понижения, чем пересмотра в сторону повышения", - пишет агентство.
Согласно отчету МЭА, мировые нефтяные запасы в июне выросли на 31,8 млн баррелей - до 2 млрд 961 млн, что на 67 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.
Предварительные данные за июль показали снижение запасов в США и рост в Японии. Объемы нефти, хранящиеся в танкерах, в июле увеличились на 32 млн баррелей - до 56 млн баррелей - самого высокого уровня с августа 2017 года. МЭА отмечает, что запасы растут главным образом из-за увеличения хранения нефти в танкерах Ираном.
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