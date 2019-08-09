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ТЭК 09.08.2019 15:04

Торговая война США-Китай сделала нефтяной рынок еще неопределеннее, оценки спроса, скорее, еще снизятся - МЭА

Торговая война между США и Китаем делают нефтяной рынок еще более хрупким, оценка роста спроса на нефть, скорее, будет еще снижена, чем повышена, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

"В прошлом отчете нами были высказаны опасения по поводу состояния мировой экономики, что выразилось в снижении оценок относительно роста спроса на нефть. Теперь ситуация становится еще более неопределенной: торговый спор между США и Китаем остается нерешенным, и в сентябре должны быть введены новые тарифы. Напряжение между этими двумя странами усилилось на этой неделе, что отражается в сильном падении на фондовых и товарных рынках", - говорится в отчете.

В августовском отчете МЭА снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 годах - на 100 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно. Но с учетом изменения оценок по 2018 году, прогноз по абсолютной величине спроса в 2019 году не изменился - 100,4 млн б/с.

"Перспектива хрупкая, с большей вероятностью пересмотра в сторону понижения, чем пересмотра в сторону повышения", - пишет агентство.

Согласно отчету МЭА, мировые нефтяные запасы в июне выросли на 31,8 млн баррелей - до 2 млрд 961 млн, что на 67 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Предварительные данные за июль показали снижение запасов в США и рост в Японии. Объемы нефти, хранящиеся в танкерах, в июле увеличились на 32 млн баррелей - до 56 млн баррелей - самого высокого уровня с августа 2017 года. МЭА отмечает, что запасы растут главным образом из-за увеличения хранения нефти в танкерах Ираном.

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Тэги: НЕФТЬ, РЫНОК, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]