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СНГ 09.08.2019 18:16

Украина согласовывает с США условия поставок Javelin

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК на Украину.

Ранее на этой неделе Тейлор сообщил, что Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По его словам, Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Комментируя звонок президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину после гибели четырех военных в Донбассе 6 августа, Тейлор в пятницу повторил, что это был смелый шаг.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", - отметил он.

Дипломат добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

"Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях", - пояснил Тейлор.

Он также не поддержал идею о выходе Украины из Минских переговоров после такого нарушения режима прекращения огня.

"Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах", - подчеркнул он.

При этом дипломат рассказал, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.

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Тэги: УКРАИНА, США, JAVELIN, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]