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Транспорт и связь 09.08.2019 18:28

Победа разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Авиакомпания "Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.

Новое правило вступило в силу в пятницу, сообщила журналистам представитель компании.

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне только в составе нормы ручной клади перевозчика, которая соответствует габаритам 36х30х27см.

"В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора", - процитировала представитель "Победы" гендиректора Андрея Калмыкова.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ПОБЕДА, БАГАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]