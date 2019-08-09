Победа разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Авиакомпания "Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.

Новое правило вступило в силу в пятницу, сообщила журналистам представитель компании.

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне только в составе нормы ручной клади перевозчика, которая соответствует габаритам 36х30х27см.

"В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора", - процитировала представитель "Победы" гендиректора Андрея Калмыкова.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.