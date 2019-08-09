Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 9%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-июле 2019 года обслужил 2,6 млн пассажиров, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За январь-июль 2019 года на долю AZAL пришлось 1,1 тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г) – 306 тыс. пассажиров. Суммарно, это больше показателя предыдущего года примерно на 8%", - отмечается в сообщении.
В январе-июле 2019 года на международных рейсах аэропорта Баку перевезено 2,27 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 33%, Buta Airways – 13,4%, иностранных компаний – 53,6%.
В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает 33 авиакомпании. В пятерку самых популярных перевозчиков в июле, помимо AZAL и Buta Airways также входят Turkish Airlines, FlyDubai и AirArabia.
«Суммарно международные аэропорты Азербайджана за январь-июль 2019 года обслужили 3,09 млн. пассажиров. Вторым по загруженности стал аэропорт в Нахчыване – 367 тыс. пассажиров, третьим – аэропорт города Гянджи с пассажиропотоком 85 тыс. человек», - указывается в сообщении.
Из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.
В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
В Испании вновь ожидают аномальную жару
Кинотеатры в РФ обяжут обеспечивать безопасность зрителей в случае чрезвычайных ситуаций - законопроект
Обнаружены фрагменты истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение над Каспием – Минобороны
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Атамбаев отказался от контактов со следствием, заявляет о нарушении его прав - адвокат
В Камбодже прошли похороны идеолога красных кхмеров
"Король интернета" вряд ли сможет выиграть выборы в Белоруссии - глава ЦИК Ермошина
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору