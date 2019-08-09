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Транспорт и связь 09.08.2019 15:33

Бакинский международный аэропорт в январе-июле увеличил пассажиропоток на 9%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-июле 2019 года обслужил 2,6 млн пассажиров, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За январь-июль 2019 года на долю AZAL пришлось 1,1 тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г) – 306 тыс. пассажиров. Суммарно, это больше показателя предыдущего года примерно на 8%", - отмечается в сообщении.

В январе-июле 2019 года на международных рейсах аэропорта Баку перевезено 2,27 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 33%, Buta Airways – 13,4%, иностранных компаний – 53,6%.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает 33 авиакомпании. В пятерку самых популярных перевозчиков в июле, помимо AZAL и Buta Airways также входят Turkish Airlines, FlyDubai и AirArabia.

«Суммарно международные аэропорты Азербайджана за январь-июль 2019 года обслужили 3,09 млн. пассажиров. Вторым по загруженности стал аэропорт в Нахчыване – 367 тыс. пассажиров, третьим – аэропорт города Гянджи с пассажиропотоком 85 тыс. человек», - указывается в сообщении.

Из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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