В Москве обещают принять ответные меры в случае размещения американских ракет вблизи границ РФ

Россия примет исчерпывающие ответные меры в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности вблизи российской территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С отказом Вашингтона от ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ) возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов в различных регионах мира", - сказала Захарова в пятницу на брифинге.
"Разумеется, мы будем вынуждены, и об этом говорило российское руководство, учитывать этот негативный фактор в военном планировании. При необходимости в практическом плане реагировать на возникающие угрозы", - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что 5 августа президентом России было поручено МИД совместно с другими ведомствами самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
"В случае осуществления американцами этих мероприятий Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин ранее заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом ДРСМД, в тех регионах и до тех пор, "пока там не появятся аналогичные вооружения американского производства".
"Мы призываем Вашингтон, а также его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в военно-политических делах", - сказала официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, выйдя из ДРСМД, "американцы хотят избавиться от каких-либо ограничений, в том числе международно-правовых, которые могут гипотетически помешать этой цели".
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон еще в октябре 2018 года в ходе визита в Москву прямо говорил о том, что "Вашингтон обеспокоен наличием ракет потенциала средней и меньшей дальности именно в Азии, прежде всего - у Китая, что диктует необходимость шагов со стороны США по выравниванию баланса сил в регионе".
Кроме этого, подчеркнула Захарова, министр обороны США Марк Эспер сразу после прекращения действия ДРСМД "открыто заявил о заинтересованности Пентагона в размещении ракет соответствующих классов в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
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