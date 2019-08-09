В ЕАЭС готовят новые подходы по снятию ограничений в торговле

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подготовят новые подходы для снятия барьеров во взаимной торговле, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, комментируя итоги заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Чолпон-Ате (Киргизия).

"По инициативе белорусской стороны был обозначен вопрос и внесены соответствующие проекты решений, касающихся снятия барьеров и ограничений, которые, к сожалению, существуют во взаимной торговле. Это касается в первую очередь сфер фитосанитарного и ветеринарного контроля, технического регулирования", - сказал Петришенко.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.

По его словам, по итогам обсуждения вопроса премьер-министры дали поручение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно с профильными структурами стран - членов союза выработать согласованные подходы, чтобы как можно быстрее снять существующие озабоченности.

"Это в первую очередь касается перемещения нашей молочной продукции. Поручено к очередному заседанию подготовить изменения в технические регламенты, правовая база союза должна быть направлена на то, чтобы снимать барьеры", - пояснил вице-премьер.

"Самое главное - есть четкий настрой, что мы должны в максимально короткие сроки принимать решения по снятию барьеров, ограничений, по формированию наших единых рынков, которые намечены программой по реализации Договора о ЕАЭС и другими документами, принятыми главами государств", - подчеркнул Петришенко.