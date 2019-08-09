Huawei представила собственную операционную систему в качестве альтернативы Android

Китайская компания Huawei Technologies в пятницу представила собственную операционную систему для смартфонов под названием HarmonyOS. Эта система со временем может заменить Android в устройствах компании в случае ужесточения американских санкций, пишет MarketWatch.

Huawei, второй по объему поставок производитель смартфонов в мире, намерен продолжить использовать систему Android, но "если мы не сможем пользоваться ей в будущем, мы можем в короткие сроки перейти на HarmonyOS", отметил CEO потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

По его словам, первый смартфон на новой ОС будет выпущен в субботу под брендом Honor.

При этом новая система будет открытой для других разработчиков и может также использоваться в других устройствах, включая "умные" колонки и телевизоры.

Как сообщалось, ранее Вашингтон обвинил Huawei в передаче информации о пользователях китайским спецслужбам и признал компанию угрозой нацбезопасности. Как следствие, американским компаниям запрещено продавать ей свою продукцию и технологии без специального разрешения американских регуляторов. OS Android разработана американской компанией Google.

Между тем на прошлой неделе Huawei отчиталась о росте выручки первом полугодии на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на ограничения со стороны США. Кроме того, компания увеличила поставки смартфонов за указанный период на 24%, до 118 млн единиц.