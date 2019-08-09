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АПК 09.08.2019 16:20

«Агролизинг» направит около 4 млн манатов на закупку удобрений, смазочных масел и запчастей

ОАО «Агролизинг» подписало два контракта на закупку минеральных удобрений, моторных и смазочных масел, моющих средств и запасных частей на общую сумму 3 млн 883, 844 тыс. манатов.

Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, оба контракта заключены «с ООО АGRI SPACE».

Стоимость контракта на закупку минеральных удобрений составляет 2,508 млн манатов. Контракт на закупку моторных смазочных масел, моющих средств и запасных частей оценивается в 1 млн 375,844 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, КОНТРАКТ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]