«Агролизинг» направит около 4 млн манатов на закупку удобрений, смазочных масел и запчастей

ОАО «Агролизинг» подписало два контракта на закупку минеральных удобрений, моторных и смазочных масел, моющих средств и запасных частей на общую сумму 3 млн 883, 844 тыс. манатов.

Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, оба контракта заключены «с ООО АGRI SPACE».

Стоимость контракта на закупку минеральных удобрений составляет 2,508 млн манатов. Контракт на закупку моторных смазочных масел, моющих средств и запасных частей оценивается в 1 млн 375,844 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков