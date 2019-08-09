«Агролизинг» направит около 4 млн манатов на закупку удобрений, смазочных масел и запчастей

ОАО «Агролизинг» подписало два контракта на закупку минеральных удобрений, моторных и смазочных масел, моющих средств и запасных частей на общую сумму 3 млн 883, 844 тыс. манатов.
Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, оба контракта заключены «с ООО АGRI SPACE».
Стоимость контракта на закупку минеральных удобрений составляет 2,508 млн манатов. Контракт на закупку моторных смазочных масел, моющих средств и запасных частей оценивается в 1 млн 375,844 тыс. манатов.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Баку намерен потребовать от Еревана возмещение ущерба за незаконную деятельность на оккупированных территориях – МИД
МИД Азербайджана не стал включать граждан Украины в "черный список" по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
На Курбан-байрам в Москве общественный порядок обеспечат более 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов
Ростуризм предупредил российских туристов об эпидемии лихорадки денге на Филиппинах
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Париже не видят необходимости в получении разрешения Вашингтона на сотрудничество с Тегераном
Значительная часть Лондона и юго-восточных районов Великобритании осталась без электричества
Иран собирается закупать российские ветпрепараты против болезней птиц
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору